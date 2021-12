Corona-Status für Mönchengladbach (15. Dezember 2021) : Covid-Patienten belegen ein Viertel aller Intensivbetten

Auf den Intensivstationen werden viele Patienten mit Corona-Infektion behandelt. Foto: dpa/Oliver Dietze

Mönchengladbach In den Krankenhäusern ist die Zahl der Corona-Patienten, die intensivmedizinische Betreuung benötigen, weiter konstant hoch. Dennoch sind noch Betten frei. Das Gesundheitsamt meldete am Mittwochmorgen 16 neue Infektionen in Mönchengladbach seit Dienstagnachmittag.

Laut Divi-Intensivregister wurden am Mittwochmorgen (Stand: 10.15 Uhr) 19 Covid-Patienten auf den Intensivstationen der Mönchengladbacher Krankenhäuser behandelt. 14 Patienten wurden invasiv beatmet. Von den am Mittwoch insgesamt 82 zur Verfügung stehenden Betten in der Stadt waren sechs noch frei. Anders ausgedrückt: Fast ein Viertel der Mönchengladbacher Intensivbetten waren am Mittwochvormittag von Covid-Patienten belegt.

Wie das Gesundheitsamt der Stadt am Morgen mitteilte, wurden seit Dienstagnachmittag 16 neue Infektionen in Mönchengladbach bekannt. Damit waren aktuell 1080 (Vortag 1064) Personen in Mönchengladbach mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das Robert-Koch-Institut für Mönchengladbach am Mittwoch mit 112,1 an. Diese Zahl spiegelt aber nur bedingt das aktuelle Infektionsgeschehen. Die Stadt verweist auf einen Übermittungsverzug an das RKI aufgrund der dymanischen Fallzahlentwicklung und einer damit verbunden Unterschätzung der Inzidenz. Eine ausführliche Analyse dazu lesen Sie hier.

Seit März 2020 wurde das Virus bei 18.295 (Vortag: 18.279) Personen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind 16.951 (Vortag: 16.951) Personen nicht mehr infektiös. Am Mittwoch befanden sich 1383 (Vortag: 1383) Personen in Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie verstarben 264 Personen im Zusammenhang mit Covid-19 in Mönchengladbach.

(RP, angr)