Strengere Corona-Regeln in Mönchengladbach : Im Einzelhandel wird nun auf 2G kontrolliert

Seit Samstag gilt die 2G-Regel im Einzelhandel. Seit Mittwoch muss jeder Kunde überprüft werden. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Seit Samstag gilt in Nordrhein-Westfalen die 2G-Regel im Einzelhandel. Kontrollieren mussten dies die Händler aber nur stichprobenartig. Seit Mittwoch muss jeder Kunde überprüft werden. Was bedeutet das für Händler? Und was sagen die Kunden dazu?