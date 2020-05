Corona-Ticker für Mönchengladbach : Zahl der aktuell Infizierten wieder zweistellig

Aktuell sind 99 Personen (Vortag: 104) in Mönchengladbach nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Mönchengladbach Der Wert der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner ist von 14,2 am Vortag auf 13,0 gesunken. Aktuell tragen 99 Personen (Vortag: 104) in Mönchengladbach das neuartige Coronavirus in sich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach verzeichnete am Dienstagmorgen (Stand: 8 Uhr) einen neuen positiven Nachweis. Der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen ist gesunken. Aktuell sind 99 Personen (Vortag: 104) in Mönchengladbach mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Durch den einen neuen positiven Nachweis ist die Zahl der seit März nachgewiesenen Fälle auf 538 (Vortag: 537) gestiegen. Aktuell befinden sich 347 Personen (Vortag: 347) in Quarantäne, davon werden 16 im Krankenhaus behandelt. Die Zahl der genesenen Patienten ist auf 402 (Vortag: 396) gestiegen. Gestorben sind bislang 37 Personen. Der Wert der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner ist von 14,2 am Vortag auf 13,0 gesunken. In den Tagen zuvor war die Zahl stets angestiegen.

Tafel öffnet wieder Nachdem die Mönchengladbacher Tafel wegen der Corona-Pandemie ihren Tafel-Laden seit dem 18. März schließen musste, kann sie ihre Kunden nun wieder vor Ort mit Lebensmitteln versorgen. Voraussetzung ist die Einhaltung der entsprechenden Hygienevorkehrungen. Der Tafel-Laden, Am Nordpark 299, öffnet am 26. Mai wieder für Dienstag-Kunden und am 28. Mai für Donnerstag-Kunden. Die Ausgabe wird im Außenbereich der Tafel stattfinden. Die Kunden werden aufgefordert, den nötigen Sicherheitsabstand – sowohl im Wartebereich außerhalb des Tafel-Geländes als auch auf dem Gelände – einzuhalten. Entsprechende Markierungen sind aufgezeichnet. Alle Kunden wie auch die Tafel-Helfer müssen Mund-Nasen-Masken tragen. Es wird jeweils nur eine geringe Anzahl von Kunden gleichzeitig auf das Gelände gelassen. Dort erhalten sie vorgepackte Kisten mit Lebensmitteln.

Blut spenden Krankenhäuser benötigen dringend Blutspenden, damit sie Patienten versorgen können. Das Rote Kreuz ruft zur Blutspende auf am Mittwoch, 13. Mai, von 14.30 bis 18.30 Uhr im Begegnungszentrum Hannes, Urftstraße 214. Da die Lage derzeit dynamisch ist, finden nur die Termine statt, die tagesaktuell unter www.blutspendedienst-west.de/blutspendetermine aufgeführt werden. Menschen mit grippalen Infekten oder Erkältungs-Symptomen werden zur Spende nicht zugelassen. Begleitpersonen und Kinder dürfen aus Infektionsschutzgründen das Blutspendelokal nicht betreten. Wer spenden möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein und den Personalausweis sowie einen eigenen Kugelschreiber mitbringen.

(togr/gap)