Keine Konzerte bis Ende August : Mönchengladbacher Veranstalter froh über Planungsgewissheit

Mönchengladbach Großveranstaltungen sollen bis zum 31. August verboten bleiben. Das betrifft quasi den gesamten Konzert- und Festivalsommer.

Keine Großveranstaltungen, also auch keine Konzerte bis Ende August. Die beiden Mönchengladbacher Konzert- und Open-Air-Veranstalter Michael Hilgers und Günter vom Dorp sind froh über die nun gewonnene Planungssicherheit. Auch wenn dies in der Konsequenz natürlich bedeutet, dass es in der Stadt ohne Musik unter freiem Himmel ein gänzlich anderer Sommer werden wird. Zuvor hatte die Deutsche Presse-Agentur berichtet, dass sich die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch auf dieses prinzipielle Verbot geeinigt hätten.