Zahlen des Gesundheitsamtes : Sieben Menschen sterben an nur einem Tag an Corona in Mönchengladbach

4099-mal fiel in Mönchengladbach seit Ausbruch der Pandemie ein Corona-Test positiv aus. Foto: dpa/Britta Pedersen

Mönchengladbach Die Zahl der Toten in Mönchengladbach in Zusammenhang mit Covid-19 ist am Wochenende auf 82 gestiegen. Die meisten der Fälle sind die Folge von Infektionen in Pflegeheimen und wurden nachgemeldet. Die Zahl der freien Intensivbetten in den Krankenhäusern sinkt.

Sieben Todesfälle in Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus hat das Gesundheitsamt der Stadt am Samstag (5. Dezember) gemeldet – so viele wie noch nie an einem Tag seit Ausbruch der Pandemie.

Den Angaben zufolge starben in unterschiedlichen Kliniken zwei Patienten (Jahrgang 1926 und Jahrgang 1935) an beziehungsweise mit Covid-19 und eine Patientin (Jahrgang 1947) an Covid-19. Ein Patient lebte in einem Pflegeheim. Vier Todesfälle wurden dem Gesundheitsamt nach ersten Informationen aus dem Rathaus erst jetzt aus den Krankenhäusern nachgemeldet: Drei Patienten (Jahrgang 1935, 1939 und 1954), davon lebten zwei in einem Pflegeheim, starben demnach bereits am 7., 12. und 29. November an Covid-19, eine Patientin (Jahrgang 1933) am 10. November.

Aktuell sind 877 Personen in Mönchengladbach mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach verzeichnet am Wochenende (5./6. Dezember) 122 neue positive Nachweise. Die Zahl der freien Intensivbetten in den Krankenhäusern sinkt: Laut dem bundesweiten Register sind in Mönchengladbach von insgesamt 95 Intensivbetten nur neun frei (Stand 6. Dezember). 20 sind mit Covid-19-Patienten belegt, der Anteil liegt damit bei 21,1 Prozent.