Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (30. Mai) : Inzidenz sinkt unter 50

Am Sonntag waren 334 Menschen in Mönchengladbach mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert. Foto: dpa/Sina Schuldt

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach meldete am Sonntag 46 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz fiel am Wochenende unter die 50-er-Marke. Das heißt: Am 7. Juni könnten weitere Lockerungen folgen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mönchengladbach (gap) Am Sonntag waren 334 Menschen in Mönchengladbach mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert. Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach verzeichnete am Wochenende (29./30. Mai) 46 neue positive Nachweise (Stand: 10 Uhr)..

Seit März 2020 wurde das Virus bei 10.843 Personen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind 10.280 Menschen nicht mehr infektiös. Aktuell befinden sich 1.848 Personen in Quarantäne, davon werden 21 im Krankenhaus behandelt. Von den 84 Intensivbetten für Erwachsene in Mönchengladbach sind laut Diwi-Intensivregister noch zwölf frei. Am Wochenende wurden zwei COVID-19-Patienten auf einer Intensivstation behandelt, beide werden invasiv behandelt.

Genesen sind mittlerweile 10.280 Menschen. 229 Todesopfer gab es bisher in der Stadt, 161 Menschen starben an COVID-19; 68 mit COVID-19.

Der Wert der Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner: 48,3* (*Laut Berechnungsmethode des RKI, auf Basis einer angenommenen Einwohnerzahl von 261.034). Am Samstag hatte die Inzidenz noch bei 51,7 gelegen. Damit Maßnahmen gelockert werden und die Stadt in eine „niedrigere“ Stufe rutschen kann, muss der Inzidenzwert von 50 an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unterschritten werden. Gelockert wird dann zum übernächsten Tag.

(RP)