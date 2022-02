Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 15. Februar 2022) : Mönchengladbach hat die zweitniedrigste Wochen-Inzidenz in NRW

Die Sieben-Tage-Fallzahl für Mönchengladbach weist das Robert-Koch-Institut derzeit mit 2345 aus. (Symbolbild) Foto: dpa/Thomas Frey

Mönchengladbach Der Wert ist im Vergleich zum Vortag gestiegen, bleibt aber weit unter dem Durchschnitt. Welche Stadt eine niedrigere Sieben-Tage-Inzidenz hat und wie sich die Corona-Zahlen in Mönchengladbach entwickeln.

Den Nachweis von 369 neuen Corona-Fällen bei Mönchengladbachern hat das städtische Gesundheitsamt am Dienstagmorgen, 15. Februar 2022, gemeldet. Das sind weniger als am Vortag (442 registrierte Infektionen am Montag) und weniger als vor einer Woche (619 gemeldete Fälle am Dienstag, 8. Februar).

Weil mehr Personen wieder als genesen gelten, als sich Bürger neu angesteckt haben, sinkt den Angaben nach die Zahl der akut Infizierten. Laut Stadt sind derzeit 3440 Mönchengladbacher nachweislich mit Corona infiziert (Vortag: 3748).

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Vitusstadt steigt dennoch. Das Robert-Koch-Institut weist den Wert aktuell mit 903,1 (Vortag: 874,6) aus. Im Landesvergleich sticht Mönchengladbach damit deutlich heraus – und das positiv. Nur eine Stadt in NRW hat einen niedrigeren Inzidenzwert: Mühlheim an der Ruhr (712 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche). Der Landesschnitt liegt laut RKI bei 1480,0 – und der bundesweite Durchschnitt bei 1437,5.

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: 15. Februar 2022, 11.15 Uhr) 15 Corona-Patienten in Mönchengladbacher Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt. Fünf davon werden invasiv beatmet. Nur drei der laut Divi insgesamt 82 zur Verfügung stehenden Intensivbetten (für Erwachsene) sind frei. Zu bemerken ist im Zuge dessen aber auch, dass in NRW noch 589 Betten (bei insgesamt 52.720 Betten sind das 11,18 Prozent) frei sind. Es ist nicht unüblich, dass Intensivpatienten in anderen Städten oder gar in anderen Bundesländern behandelt werden. Dann greift das sogenannte „Kleeblatt-Konzept“.

Die Hospitalisierungsrate für NRW gibt das RKI am Dienstag tagesaktuell mit 6,38 an. Am Vortag wurde ein Wert von 6,35 gemeldet, der durch Nachmeldungen mittlerweile auf 7,46 korrigiert wurde. Der bundesweite Schnitt liegt den Angaben nach bei 5,9 (Vortag: 5,93 gemeldet und auf 6,93 korrigiert).

Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 35.894 Corona-Fälle bei Mönchengladbachern nachgewiesen worden. In 32.166 Fällen gelten die Betroffenen als nicht mehr infektiös. 288 Bürger sind mit oder an Covid-19 gestorben. Am Freitag hatte die Stadt zuletzt einen Todesfall bekannt gegeben.

