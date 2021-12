Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 9. Dezember 2021) : Die niedrigste Inzidenz des Landes

In den vergangenen sieben Tagen sind in Mönchengladbach 336 Corona-Fälle nachgewiesen worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Mönchengladbach Keine Stadt und kein Kreis in NRW hat einen niedrigeren Sieben-Tage-Wert bei den Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Zwar sinkt die Zahl der Ansteckungen, weiterhin sind aber 19 Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt.

94 Neuinfektionen hat das städtische Gesundheitsamt am Donnerstag, 9. Dezember (Stand: 11 Uhr), für Mönchengladbach gemeldet. Gleichwohl setzte sich der Trend des Vortages fort: Die Zahl der akut Infizierten in der Vitusstadt sinkt. Am Donnerstag sind 1188 Personen nachweislich mit Corona infiziert. Am Vortag waren es noch 1246. Das bedeutet, dass mehr Personen wieder als genesen gelten, als sich Mönchengladbacher neu infiziert haben.

Auch der Abwärtstrend der Sieben-Tage-Inzidenz setzt sich in Mönchengladbach fort. Aktuell hat keine andere Stadt und kein anderer Landkreis einen niedrigeren Sieben-Tage-Wert als Mönchengladbach. Dieser liegt bei 129,4 (Vortag: 156,4). Den landesweiten Durchschnitt weist das Robert-Koch-Institut (RKI) mit 293,2 aus. Der Bundesschnitt liegt bei 422,3.

Derzeit befinden sich 1354 Mönchengladbacher in Quarantäne. Am Vortag waren es noch 1418, am Dienstag sogar 1490.

Laut Divi-Intensivregister (Stand: Donnerstag, 9. Dezember 2021, 13.15 Uhr) liegen aktuell 19 Corona-Patienten auf den Intensivstationen der Mönchengladbacher Krankenhäuser. Acht davon werden invasiv beatmet. Am Vortag waren es noch 18 Patienten in intensivmedizinischer Behandlung, von denen sieben invasiv beatmet wurden. Von den aktuell 82 zur Verfügung stehenden Intensivbetten sind neun frei. Der Anteil der Covid-19-Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten liegt bei 23,17 Prozent.

Die Hospitalisierungsinzidenz für NRW weist das RKI aktuell mit 4,88 aus, was ein Plus von 0,75 im Vergleich zum Vortag ist. Der bundesweite Wert liegt bei 5,75.

Seit Beginn der Pandemie (im März 2020) sind in Mönchengladbach 17.712 Corona-Fälle bestätigt worden. 16.264 Personen gelten als nicht mehr infektiös, 260 Menschen sind mit oder an Corona gestorben.

