Aktuell 328 Personen infiziert : Mönchengladbach hat die höchste Inzidenz in NRW

In Mönchengladbach sind 52 neue Corona-Fälle bekannt geworden. (Symbolbild) Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Mönchengladbach 201 Corona-Fälle innerhalb einer Woche verzeichnet das Robert-Koch-Institut für Mönchengladach. Nirgendwo sonst in NRW sind auf die Einwohner gerechnet so viele Neuinfektionen gemeldet worden. Die Inzidenz liegt bei 77,0.

328 Personen in Mönchengladbach sind aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das städtische Gesundheitsamt meldet am Donnerstagmorgen (Stand: 8 Uhr) 52 neue Fälle. Das Robert-Koch-Institut (RKI) beziffert die Sieben-Tage-Inzidenz für den Stadtkreis auf 77,0.

Damit ist Mönchengladbach jetzt die Stadt mit dem höchsten Inzidenz-Wert in NRW. Der Landesschnitt liegt bei 41,4. Der Stadtkreis Solingen, der lange Zeit die meisten Neuinfektionen gerechnet auf seine Einwohner aufwies, hat diesen unrühmlichen Titel am Donnerstag an Mönchengladbach abgegeben. In Solingen liegt die Inzidenz bei 71,6 – am Mittwoch lag sie bei 74,1, am Sonntag bei 79,8. Die Zahl ist also rückläufig.

Für Mönchengladbach gilt das nicht: Vor einer Woche befand sich die Inzidenz noch unter der 35er-Marke, lag am vergangenen Donnerstag, 5. August, bei 34,1. Seither ist der Wert kontinuierlich gestiegen, auf über 40 am Freitag, über 50 am Sonntag, über 60 am Montag und jetzt deutlich über 70.

Aktuell ist die Inzidenz weiterhin der Richtwert, um über Beschränkungen zu entscheiden. Am Sonntag wird Mönchengladbach in die Inzidenzstufe 2 rutschen, wie es in der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW vorgesehen ist. Dadurch gelten dann schärfere Corona-Regeln. Allerdings gilt die Verordnung nur noch bis Donnerstag, 19. August. Und die Bundeskanzlerin und Länderchefs haben sich darauf verständigt, die Hospitalisierung von Covid-19-Patienten als Indikator für schwere Krankheitsverläufe als wichtige Größe zur Beurteilung des Infektionsgeschehen zu nutzen. Aber auch die Impfquote soll eine Rolle spielen, heißt es im Beschluss.

In Mönchengladbach sind mehr als 300.000 Impfungen durchgeführt worden – davon 143.236 Zweitimpfungen. Der letzte Todesfall (insgesamt sind in der Stadt 233 verzeichnet worden) liegt einen Monat zurück. Und auf den Intensivstationen der Mönchengladbacher Krankenhäuser wird laut Divi-Intensivregister derzeit kein Covid-19-Patient behandelt. 13 der 81 Intensivbetten sind frei.

Seit Beginn der Pandemie sind in Mönchengladbach insgesamt 11.427 Corona-Fälle nachgewiesen worden. 10.866 Personen gelten als nicht mehr infektiös. 454 Menschen sind in Mönchengladbach aktuell in Quarantäne.

(capf)