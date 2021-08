Corona-Zahlen für Mönchengladbach (13. August) : 221 Neuinfektionen innerhalb einer Woche

Fast 500 Personen in Mönchengladbach befinden sich aktuell in Quarantäne. (Symbolbild) Foto: dpa/Matthias Balk

Mönchengladbach Nur zwei Städte in ganz Deutschland weisen aktuell eine höhere Sieben-Tage-Inzidenz auf als Mönchengladbach. Auf einer Intensivstation liegt dort aktuell eine Person.

38 neue Corona-Fälle meldet das städtische Gesundheitsamt am Freitagmorgen für Mönchengladbach. Damit steigt die Zahl der akut Infizierten auf 354. In den vergangenen sieben Tagen sind 221 Corona-Fälle nachgewiesen worden.

Der Inzidenz-Wert liegt damit am Freitag bei 84,7 – der höchste Wert in ganz NRW und der dritthöchste in Deutschland. Nur Kiel und Flensburg weisen höhere Werte auf.