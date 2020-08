Corona in Mönchengladbach (Mittwoch, 5. August) : Ein Todesfall und vier Neuinfektionen

Corona in Mönchengladbach (Mittwoch, 5. August)

Ein weiterer Mensch aus Mönchengladbach ist an dem Coronavirus gestorben, teilt die Stadt am Mittwoch mit. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Mönchengladbach Vier Neuinfektionen und einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus meldet das städtische Gesundheitsamt am Mittwoch, 5. August. Außerdem eröffnet in Mönchengladbach ein Testzentrum.

Aktuell sind 71 Personen in Mönchengladbach mit dem Coronavirus infiziert. Am Dienstag waren es 72. Neue positive Nachweise gibt es seit dem Vortag (Stand: 8 Uhr) vier.

Seit März wurde das Virus bei 821 Personen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind 703 Personen (Vortag 699) bereits genesen. „Leider muss das Gesundheitsamt einen weiteren Todesfall bestätigen“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Eine Patientin (Jahrgang 1946), die in einem Altenpflegeheim lebte, verstarb im Krankenhaus an Covid-19. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf 47.