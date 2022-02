Corona-Pandemie in Mönchengladbach : 35-Jährige stirbt nach Covid-19-Erkrankung

Etwa 90 Prozent der 289. Corona-Todesfälle in Mönchengladbach geht auf Über-60-Jährige zurück. (Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Strauch

Mönchengladbach Erst zwei Mönchengladbacher, die jünger als 40 Jahre waren, sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Beim jetzt gemeldeten Todesfall handelt es sich um die jüngste Corona-Tote in der Stadt.

Den 289. Todesfall seit Beginn der Pandemie hat das städtische Gesundheitsamt am Donnerstagmorgen, 17. Februar 2022, gemeldet. Den Angaben nach ist eine nachweislich mit Corona infizierte Patientin des Geburtenjahrgangs 1986 im Krankenhaus gestorben. Sie ist die jüngste Corona-Tote der Stadt. Das Landeszentrum Gesundheit (LZG) listet nur zwei Mönchengladbacher auf, die jünger als 40 Jahre waren und mit oder an Covid-19 gestorben sind: ein Mann und eine Frau.

Der junge Mann (Jahrgang 1984) starb Ende Dezember 2021. Er war nicht gegen Corona geimpft. Zum Impfstatus und ob Vorerkrankungen bei der jüngst verstorbenen Patientin vorlagen, machte das Gesundheitsamt am Donnerstag keine Angaben.

Statistisch gesehen sind es eher Männer, die im jungen Alter im Zusammenhang mit Covid-19 sterben. Das LZG listet für NRW insgesamt 143 Todesfälle bei Personen unter 40 Jahren auf. Davon sind etwa zwei Drittel (62,2 Prozent, 89 Fälle) männlich und nur etwas mehr als ein Drittel (37,8 Prozent, 54 Fälle) weiblich.

Für die Altersgruppe der Unter-Neun-Jährigen wurden bisher neun (vier Jungen, fünf Mädchen) und für die Altersgruppe der Zehn- bis 19-Jährigen acht Todesfälle (sechs Jungen, zwei Mädchen) im Zusammenhang mit Corona in NRW registriert. Keiner dieser Todesfälle geht auf einen Mönchengladbacher zurück. Gleiches gilt für die in NRW 34 Corona-Toten (18 Männer, 16 Frauen) im Alter von 20 bis 29 Jahren.

Weiter zeigt die Statistik des LZG, dass nur etwa jeder fünfte Corona-Tote (18,8 Prozent) jünger als 70 Jahre ist. Heißt im Umkehrschluss: 82,2 Prozent (also 17.835 der insgesamt 21.714 registrierten Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 in NRW) waren 70 Jahre oder älter. In Mönchengladbach sind es 78,9 Prozent (228 von 289).

Gleichwohl sind jüngere und auch junge Menschen nicht gegen schwere Verläufe gefeit. Anh Nguyen, Oberärztin im Bethesda-Krankenhaus, erklärte das im Dezember so: Jüngere Menschen haben der Krankheit in der Regel mehr entgegenzusetzen. Die Wahrscheinlichkeit, Vorerkrankungen angesammelt zu haben, sei geringer als bei Älteren. Dennoch können junge Menschen unentdeckte Erkrankungen haben und damit ein höheres Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf in sich tragen. „Und man weiß nie, wie sehr man aufgrund genetischer Veranlagung für Covid verwundbar ist“, so Nguyen, die eine Impfung gegen Corona dringend empfiehlt – auch für jüngere Menschen.

Zur aktuellen Entwicklung der Corona-Lage in Mönchengladbach meldet die Stadt den Nachweis von 580 Neuinfektionen (Vortag: 798). Die Zahl der akut Infizierten sinkt auf 3636 (Vortag: 3737).

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) sinkt auch die Sieben-Tage-Inzidenz wieder leicht ab und liegt am Donnerstag bei 897,7 (Vortag: 932,0). Den Landesschnitt weist das RKI mit 1395,5 und den bundesweiten Durchschnitt mit 1385,1 aus. Weiterhin hat nur in NRW die Stadt Mülheim an der Ruhr mit 829,0 eine niedrigere Sieben-Tage-Inzidenz als Mönchengladbach. Insgesamt vier NRW-Städte liegen unter der 1000er-Marke.

Laut Divi-Intensivregister (Stand: Donnerstag, 17. Februar, 13.15 Uhr) werden derzeit zehn Covid-19-Patienten in Mönchengladbacher Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt. Acht davon werden invasiv beatmet. Das sind weniger Corona-Intensivpatienten als am Vortag (13), aber mehr, die invasiv beamtet werden (sechs). Neun der laut Divi insgesamt 82 in Mönchengladbach zur Verfügung stehenden Intensivbetten (für Erwachsene) sind frei.

Die Hospitalisierungsrate für NRW weist das RKI am Donnerstag tagesaktuell mit 6,16 aus. Am Vortag wurde der Wert mit 6,43 angegeben, aber durch Nachmeldungen mittlerweile auf 7,4 korrigiert. Die Hospitalisierungsrate (auch „Hospitalisierungsinzidenz“ genannt) gibt an, wie viele Corona-Infizierte pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tage ins Krankenhaus eingeliefert (also „hospitalisiert“) wurden. Der Bundesschnitt liegt laut RKI derzeit bei 5,97 (Vortag: 6,04 gemeldet und auf 7,04 korrigiert).

Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 37.272 Corona-Fälle bei Mönchengladbachern nachgewiesen worden. In 33.357 Fällen gelten die Betroffenen als nicht mehr infektiös.

(capf)