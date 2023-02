Lockerungen wegen neuer Schutzverordnung So hat sich die Corona-Lage in Mönchengladbach entwickelt

Auf den Intensivstationen in Mönchengladbach liegen mittlerweile kaum noch Covid-19-Patienten. War es Anfang Januar noch eine Handvoll, gab das Divi-Intensivregister den Wert am Dienstagabend mit zwei an, wobei eine Person invasiv beatmet wurde. In Hochzeiten der Pandemie waren 20 und mehr Covid-19-Intensivpatienten gleichzeitig in Mönchengladbach gemeldet worden, was etwa einem Viertel der Gesamtkapazitäten in den hiesigen Kliniken entspricht.