Konjunkturumfrage der IHK in Mönchengladbach : Einbruch in der Wirtschaft wie 2009

Die Aussichten in der Wirtschaft sind schlecht. Foto: Shutterstock

Mönchengladbach Die aktuelle IHK-Konjunkturumfrage zeichnet ein düsteres Bild der Geschäftslage in den Mönchengladbacher Unternehmen. Die Erwartungen sind wegen der Corona-Krise pessimistisch, die Zeichen deuten auf Personalabbau hin, Investitionen werden zusammengestrichen.

Von Kurt Lehmkuhl

Durch die Corona-Pandemie hat sich die Geschäftslage der Unternehmen in Mönchengladbach schlagartig deutlich verschlechtert – und zwar noch stärker als in der Gesamtregion. Das ergibt sich aus der aktuellen Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammern (IHK) Düsseldorf und Mittlerer Niederrhein Anfang bis Mitte Juni, an der knapp 800 Betriebe mit rund 75 000 Beschäftigten teilgenommen haben. Das Ergebnis: Die Erwartungen sind pessimistisch, die Beschäftigungspläne deuten auf einen spürbaren Personalabbau hin, und Investitionspläne werden vielfach zusammengestrichen.

„Der Einbruch ist zurzeit mit der Wirtschaftskrise 2009 vergleichbar“, sagt Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der IHK Mittlerer Niederrhein. Konkret melden in Mönchengladbach gerade einmal 14 Prozent der Betriebe eine gute Geschäftslage, 45 Prozent bezeichnen ihre Situation als schlecht. Nur 15 Prozent rechnen mit einer Verbesserung der Geschäfte in den kommenden zwölf Monaten, aber 47 Prozent mit einer weiteren Verschlechterung. Ob der Tiefpunkt bereits erreicht sei, lasse sich momentan noch nicht sagen. Eine „zweite Welle“ oder eine Situation wie in Gütersloh wäre fatal.

Sorgen bereitet Steinmetz, dass die Lagebewertung der Großunternehmen in der Region mit mehr als 500 Mitarbeitern noch deutlich schlechter ist als in der Gesamtwirtschaft. Insbesondere der Export leide momentan. „Der Industrie sind die Aufträge aus dem Ausland weggebrochen. 75 Prozent der exportorientierten Industriebetriebe berichten über einen Rückgang der Bestellungen aus dem Ausland.“

Die IHK-Hauptgeschäftsführer Gregor Berghausen und Jürgen Steinmetz stellten den Konjunkturbericht vor. Foto: IHK

Mehr als jeder fünfte Industriebetrieb in der Region sei aufgrund von Einschränkungen bei Lieferanten in der Produktion weiter gehemmt. „Diese Faktoren führen dazu, dass die Kapazitätsauslastung der Industrie mit nur etwas mehr als 70 Prozent auf dem niedrigsten von uns je gemessenen Wert liegt“, so Steinmetz. Das führe dazu, dass Investitionen massiv zusammengestrichen würden.

Die Stimmung im Einzelhandel sei so schlecht wie 2004, als Deutschland ein massives Problem auf dem Arbeitsmarkt hatte, erklärt Gregor Berghausen, Hauptgeschäftsführer der IHK Düsseldorf. Nur Bau- und Gartenmärkte sowie Lebensmittelhändler erfreuten sich einer ungebrochenen Nachfrage.

Die schlechte Geschäftslage der Wirtschaft und ihre negativen Perspektiven haben Konsequenzen für den Arbeitsmarkt. Knapp 37 Prozent der Betriebe rechnen mit einer Reduzierung der Mitarbeiterzahlen bis Juni 2021, nur jeder 18. möchte Beschäftigung aufbauen. „Im Vergleich zu vorherigen Wirtschaftskrisen zeigt sich allerdings, dass mehr Unternehmen ihren Mitarbeiterstamm halten möchten.“ Hier spiele das Instrument der Kurzarbeit eine große Rolle, so Steinmetz.