Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 17. Januar 2022) : Inzidenz so hoch wie nie

Mönchengladbach 443 Neuinfektionen an einem Tag meldet das Mönchengladbacher Gesundheitsamt. So hoch war die Zahl noch nie. Die Omikron-Welle hat die Stadt voll erfasst. Und es gibt auch wieder einen Todesfall.

Aktuell sind 1.589 Personen in Mönchengladbach mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert. Am Sonntag waren es noch 1.333. Auch in den Schulen steigen die positiven Fallzahlen. Am Sonntagabend gab es 307 nachgewiesene Corona-Infektionen bei Schülerinnen und Schülern. Es sei aber immer noch so, dass sich die meisten Menschen im Freizeitbereich anstecken, so der Stadtsprecher. Einen sogenannten Hotspot gebe es nach wie vor nicht in der Mönchengladbach.