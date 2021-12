Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (26. Dezember 2021) : Inzidenz-Wert sinkt, ist jedoch womöglich trügerisch

Die Stadt hat über Weihnachten mehrere Dutzend Neuinfektionen registriert. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Mönchengladbach Die vom Robert-Koch-Institut ermittelte Sieben-Tage-Inzidenz für Mönchengladbach ist über Weihnachten zwar erheblich gesunken, realistisch muss dieser Wert allerdings nicht sein. Die Stadt hat unterdessen Informationen zum 271. Mönchengladbacher Todesfall im Zusammenhang mit der Pandemie geliefert.

Beim 271. Mönchengladbacher Todesopfer im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie handelt es sich nach Angaben der Stadt um einen Mann des Geburtsjahrgangs 1946. Er sei in einem Krankenhaus gestorben, heißt es im jüngsten, am 26. Dezember veröffentlichten Corona-Statusbericht der Stadt. Das Robert-Koch-Institut hatte den Todesfall ohne nähere Angaben bereits tags zuvor verzeichnet. Samstags veröffentlicht die Stadt in der Regel keine Corona-Reports. Sie fasst die Entwicklung an Wochenenden sonntags in einem Bericht für die Öffentlichkeit zusammen.

Der aktuellen Mitteilung der Stadt zufolge hat das Mönchengladbacher Gesundheitsamt am 25. und 26. Dezember insgesamt 66 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert. Aktuell sind nach Auskunft des Gesundheitsamtes 890 Personen in Mönchengladbach infiziert. Am 24. Dezember waren es 993 gewesen. Seit März 2020 wurde das Virus bei 19.255 Personen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon gelten 18.094 als nicht mehr infektiös.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt wird aktuell mit 125,9 angegeben (24. Dezember: 165,2). Allerdings weisen Stadt und Robert-Koch-Institut darauf hin, dass dieser Wert nicht unbedingt die tatsächlichen Lage widerspiegeln muss. Zum einen, so die Stadt, könne es „durch die dynamische Fallzahlentwicklung zu einem Übermittlungsverzug an das RKI und eine damit verbundene Unterschätzung der 7-Tage-Inzidenz kommen“. Das RKI verweist zudem auf eine womöglich geringere Anzahl von Coronatests wegen der Feiertage.

Zur Anzahl der unter Quarantäne stehenden Mönchengladbacher machte die Stadt am Sonntagmorgen wie seit mehr als einer Woche erneut keine Angaben. Sie begründete das in der vorigen Woche mit technischen Schwierigkeiten: Es gebe Probleme in der Software „Sormas“ nach einem Update, weswegen die erforderlichen Daten für das Gesundheitsamt nicht zu entnehmen seien.

Die Mönchengladbacher Krankenhäuser behandeln laut Divi-Intensivregister am Sonntagmittag 14 Covid-19-Fälle intensivmedizinisch, davon werden zwölf invasiv beatmet. Von 82 Intensivbetten für Erwachsene sind neun noch frei.

