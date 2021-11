Coronazahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 23. November 2021) : Mehr als 100 Neuinfektionen, Inzidenz steigt weiter

Die Stadt meldet mehr als 100 Neuinfektionen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mönchengladbach Mehr Menschen in Quarantäne, wieder mehr als 100 Neuinfektionen und erneut eine höhere Inzidenz – so sieht die Pandemie-Lage am Dienstagmorgen in Mönchengladbach aus.

Das Gesundheitsamt der Stadt meldete am Morgen 103 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus. Die Zahl der aktuell Infizierten stieg von 964 am Montag auf 1043 am Dienstag. Seit Beginn der Pandemie haben sich 16.043 Mönchengladbacher angesteckt, 14.746 davon gelten inzwischen als nicht mehr infektiös.

Die Neuinfektionen haben dazu beigetragen, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt weiter gestiegen ist. Dienstagmorgen lag sie bei 218,4, am Montag war der Wert noch 191,8 gewesen. Doch auch mit der erneut gestiegenen Inzidenz liegt Mönchengladbach noch immer unter dem NRW-Durchschnitt, den das Landeszentrum Gesundheit am Dienstagmorgen mit 249 angab.

Seit Beginn der Pandemie sind 254 Mönchengladbacher an oder mit Covid-19 gestorben.

Auf den Intensivstationen der Mönchengladbacher Krankenhäuser wurden am Dienstagmorgen 16 Covid-19-Patienten behandelt, sieben davon wurden invasiv beatmet. Von 82 Intensivbetten für Erwachsene waren acht noch frei.