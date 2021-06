Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 21. Juni 2021) : Ein Todesfall, Inzidenz fast einstellig

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt der Stadt vermeldet am Montag keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Es muss jedoch ein neuer Todesfall bestätigt werden. Die Inzidenz sinkt derweil wieder.

Am Montag (Stand: 8 Uhr) verzeichnet das Gesundheitsamt der Stadt keine Neuinfektion mit dem Coronavirus in Mönchengladbach. Laut Meldung der Stadt sind damit aktuell noch 79 Personen in der Stadt mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert.