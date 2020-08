Corona in Mönchengladbach : Vorerkrankte 80-Jährige stirbt mit Covid-19

Im Giesenkirchener Altenheim sind erneut Mitarbeiter getestet worden. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Mönchengladbach Nun sind 48 Menschen in Mönchengladbach im Zusammenhang mit dem Coronavirus ums Leben gekommen: Eine Bewohnerin des Caritas-Altenheims in Giesenkirchen starb mit Covid-19.

Die mit dem Coronavirus infizierte Frau lebte im Altenheim des Caritasverbands in Giesenkirchen. Laut Gesundheitsamt litt sie bereits an mehreren Vorerkrankungen. Sie sei mit Covid-19 verstorben, heißt es in einem Bericht der Stadt. Dem Caritasverband zufolge starb sie bereits am Montag. Sie sei zwar positiv auf das Coronavirus getestet worden, habe jedoch keine Symptome gezeigt.

Das Altenheim hat seit fast drei Wochen mit einem Corona-Ausbruch zu kämpfen. Am 3. August war eine 73-jährige infizierte Bewohnerin gestorben. Am Freitag waren sechs Bewohner und vier Mitarbeiter infiziert. Übers Wochenende wurde dann ein weiterer Infektions-Fall unter den Mitarbeitern bekannt. Am Dienstag wurden weitere Abstriche beim Personal gemacht.

Aktuell sind in der Stadt 85 Personen (Vortag 89) mit dem Virus infiziert, zwei Covid-19-Patienten (Vortag: drei) werden in Krankenhäusern behandelt. Das Gesundheitsamt verzeichnete am Mittwochmorgen (Stand: 8 Uhr) drei neue positive Nachweise. Am Dienstag waren es ebenso viele gewesen. Aktuell befinden sich 310 Personen (Vortag: 316) in Quarantäne. Seit März wurde das Virus bei 923 Personen (Vortag: 920) aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind 790 Personen (Vortag 784) bereits genesen.