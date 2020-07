Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 24. Juli) : Zwei weitere Todesfälle und sieben Neuansteckungen

Zwei weitere Todesfälle sind dem Gesundheitsamt Mönchengladbach am Freitag nachgemeldet worden. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Mönchengladbach Es gibt zwei weitere Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus, teilt die Stadt Mönchengladbach am Freitag, 24. Juli, mit. Außerdem sind sieben Personen seit dem Vortag positiv getestet worden.

Dem Gesundheitsamt sind am Freitag, 24. Juli, (Stand: 8 Uhr) zwei Todesfälle aus einem Krankenhaus nachgemeldet worden. Demnach ist bereits am 5. Juli ein Mann (Jahrgang 1952) mit dem Coronavirus im Körper gestorben. Er hatte Vorerkrankungen. Am 18. Juli starb eine Frau (Jahrgang 1938), die mehrere Vorerkrankungen hatte, ebenfalls mit dem Virus.