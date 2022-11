Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 2. November 2022) : Zwei Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19

Die Stadt muss die Corona-Zahlen nur werktags an das Landeszentrum Gesundheit melden. (Symbolbild) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Mönchengladbach Zwei nachweislich infizierte Mönchengladbacher sind gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist deutlich rückläufig. Allerdings wurde wegen des Feiertags auch in einem anderen Rhythmus gemeldet.

Das städtische Gesundheitsamt hat zwei weitereTodesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Das teilte ein Stadtsprecher unserer Redaktion mit. Ein nachweislich mit dem Coronavirus infizierter Patient des Geburtenjahrgangs 1939 ist demnach im Krankenhaus und ein Patient des Jahrgangs 1929 in einer Pflegeeinrichtung gestorben. Damit steigt die Zahl der Covid-Todesfälle in Mönchengladbach auf 361.

Die Stadt hat am Mittwoch, 2. November, selbst keine Corona-Zahlen veröffentlicht. Wie der Stadtsprecher mitteilt, wird dies am Donnerstag für das vergangene Wochenende erfolgen. Allerdings hat das Gesundheitsamt am Montag Zahlen an das Landeszentrum Gesundheit (kurz LZG) gemeldet. Dabei handelt es sich um die zuständige Stelle im Land, die an den Bund – konkret: das Robert-Koch-Institut (RKI) – meldet. Das heißt, die Todesfälle und die Neuinfektionen vom Wochenende sind bereits an das RKI übermittelt worden. Weil aber die Daten von Montag und Dienstag wegen des Brücken- und Feiertags vom Mönchengladbacher Rathaus noch nicht weitergeleitet wurden, müssen diese Werte mit Vorsicht betrachtet werden. Hintergrund dieser unregelmäßigen Meldekette ist ein Beschluss von Juni, wonach das LZG am Wochenende und an Feiertagen keine Zahlen an das RKI übermitteln muss – und folglich die Gesundheitsämter an diesen Tagen auch nicht zu Meldungen verpflichtet sind.

Auf dem Papier aber ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach laut RKI rapide abgesunken – von 505,4 am Freitag auf 269,3 am Mittwoch. Ein Anstieg ist für den Donnerstag wegen der Nachmeldungen aber erwartbar. Gleiches gilt für die Durchschnittswerte auf Landes- (336,3) und Bundesebene (279,1), die jeweils deutlich gesunken sind.

Das Divi-Intensivregister gibt am Mittwochmittag an, dass acht Covid-19-Patienten in Mönchengladbach intensivmedizinisch behandelt werden. Zwei davon werden invasiv beatmet. Nur drei der laut Divi 79 zur Verfügung stehenden Intensivbetten sind frei. Das entspricht 3,8 Prozent. Landesweit sind 11,7 Prozent der Intensivbetten (581 von 4979) nicht belegt.

Die Hospitalisierungsrate für NRW gibt das RKI am Mittwoch tagesaktuell mit 6,46 an. Am Vortag wurde mit 8,98 ein deutlich höherer Wert gemeldet. Allerdings sind auch dabei Nachmeldungen zu erwarten, die die Zahlen nachträglich in die Höhe treiben werden.

(capf)