Corona-Infektionen in Mönchengladbach : Zwei weitere Bewohner des Altenheims Wickrath gestorben

Das St. Antonius-Altenheim in Wickrath. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Innerhalb einer knappen Woche sind in der Senioreneinrichtung neun Bewohner nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Ein Zusammenschluss von Altenheimen fordert deshalb von der Stadt flächendeckende Tests von Mitarbeitern und Heimbewohnern in Mönchengladbach.

Von Andreas Gruhn und Holger Hintzen

Die Zahl der Todesfälle nach Corona-Infektionen ist in Mönchengladbach an Karfreitag auf jetzt 15 gestiegen. Zwei Bewohnerinnen des St. Antonius Altenheims in Wickrath sind nach gestorben, wie die Stadt am Freitagmittag mitteilte. Dabei handelte es sich um zwei Frauen im Alter von 82 und 88 Jahren. Damit sind jetzt seit dem vergangenen Wochenende neun Bewohner der Senioreneinrichtung nach einer Infektionen mit dem Virus gestorben.

Im St. Antonius-Altenheim, das bislang insgesamt 33 Infizierte (31 Bewohner und zwei Mitarbeiter) gemeldet hat, hatte es am Donnerstag keine weiteren positiven Tests gegeben. Es standen aber noch die Ergebnisse der Tests vom Mittwoch aus. Da waren weitere 50 Bewohner und 21 Mitarbeiter getestet worden.

Im Caritas-Altenheim in Pongs wurde am Donnerstag ein dritter Fall einer Infektion mit dem Coronavirus bekannt. Eine 88-jährige Bewohnerin sei infiziert und auf eine Isolierstation in der obersten Etage verlegt, teilte ein Sprecher am Nachmittag mit. Zwei weitere Bewohner des Hauses waren nach Infektionen bereits in den vergangenen Tagen in Krankenhäuser gekommen.

Insgesamt waren am Karfreitag 156 Gladbacher akut infiziert. Das Gesundheitsamt meldete 13 neue positive Nachweise. Dem stehen 173 genesene Patienten gegenüber. Insgesamt ist die Zahl der seit dem 3. März nachgewiesenen Fälle auf 344 (Vortag: 331) gestiegen. Die Zahl der negativen Nachweise hat sich auf 2082 (Vortag: 1976) erhöht. 17 Laborergebnisse standen noch aus. 482 Personen (Vortag: 479) befanden sich in Quarantäne, davon 37 in Krankenhäusern.

In einem dringenden Appell hatten mehrere Altenheime in katholischer Trägerschaft am Donnerstag Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners aufgefordert, genügend Kapazitäten bereitzustellen, damit sämtliche Bewohner von Altenpflegeeinrichtungen auf das Coronavirus getestet werden können. Darüber hinaus sollten auch „alle Mitarbeitenden in der Altenpflege in regelmäßigen Abständen einem Corona-Test unterzogen werden“, fordern die Vertreter von Heimen, die im Altenhilfenetzwerk Katharina zusammengeschlossen sind.

„Die aktuelle Situation in der Stadt Mönchengladbach ist völlig unzureichend! Sowohl die alten Menschen in unseren Einrichtungen als auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen besser geschützt werden. Wir benötigen Klarheit über die wirkliche Zahl an Infektionen in den Heimen, damit wir sofort reagieren können“, heißt es weiter in dem Brief. Die Unterzeichner verwiesen auf die Praxis in anderen Kommunen und auf eine Maßnahme, die der Kreis Viersen nun ergriffen habe. Dort stehe „seit Mittwoch ein Screening-Fahrzeug zur Verfügung. Es kommt sofort zum Einsatz, wenn in einem Altenheim ein Corona-Fall bei einem Bewohner oder Mitarbeiter auftritt. Dann werden nach Aussage von Landrat Andreas Coenen alle Menschen, die dort wohnen und arbeiten, sofort getestet.“

Unterschrieben haben den Brief neben dem Geschäftsführer des Mönchengladbacher Caritasverbands, Frank Polixa, der Geschäftsführer der Katharinenstift GmbH, Claus Altenkamp, Josef Aretz aus der Leitung des Wohn- und Pflegezentrums Hehn, sowie John Esser, Leiter des Jüchener Altenheims Maria Frieden. „Der Druck und die Sorge in den Einrichtungen nehmen täglich zu. Mitarbeitende haben Angst, sich anzustecken oder das Virus unwissentlich weiterzugeben“, schildern die Unterzeichner die Lage in den Heimen. Und sie schließen ihren Brief mit der Bitte zu handeln, bevor die Zahl der im Zusammenhang mit dem Corona-Virus verstorbenen Menschen den Einrichtungen drastisch ansteige.

„Der Wunsch der im Netzwerk vertretenen Altenheime war uns bekannt und wurde auch im Stab außergewöhnliche Ereignisse besprochen“, erklärte Reiners am Donnerstag auf Anfrage unserer Redaktion. Die Diskussion in dem Stab habe „unmittelbar“ zu einem Lösungsvorschlag geführt, der den Heimen seit Donnerstag vorliege. Wie sich die Stadt die Lösung vorstellt, hat nach ihren Angaben der städtische Fachbereich Altenhilfe am Donnerstagnachmittag per Mail den Altenheimen mitgeteilt. Darin gehe es um ein Verfahren, das zwischen den Fachbereichen Gesundheit und Altenhilfe, der Kassenärztlichen Vereinigung und der Ärztekammer Mönchengladbach abgestimmt sei.

Die Mail lege dar, welche Möglichkeiten für Tests auf das Coronavirus gegeben sind. Von einem Screening-Mobil ist darin nicht die Rede. Gesundheitsdezernentin Dörte Schall teilte den Heimen vielmehr mit: „Examinierte Pflegefachkräfte können in Absprache mit den Hausärzten Abstriche auf COVID-19 für Pflegekräfte und Heimbewohner vor Ort selber nach den Kriterien der RKI-Richtlinien vornehmen.“ Abstrichröhrchen könnten über Hausärzte, ein Mönchengladbacher Labor „oder im Notfall auch über den Fachbereich Gesundheit bezogen werden“. Die Abstrichröhrchen seien für Tests dem Labor zuzustellen.

„Alternativ können Pflegekräfte eigene Tests auch durch ihre Hausärzte, bzw. den Betriebsarzt, vornehmen lassen“, schrieb Schall weiter. Und: „Gegebenenfalls erforderliche Überweisungen können auch telefonisch bei den Hausärzten angefordert werden. Die Abrechnung der Tests erfolgt dann mit der Kassenärztlichen Vereinigung. In Anbetracht der angespannten Lage ist es weder für das ärztliche Personal des Fachbereiches Gesundheit noch für die niedergelassenen Ärzte möglich, die Abstriche selbst durchzuführen.“