Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 7. Januar) : Zwei Tote und 65 Neuinfektionen

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt der Stadt meldet am Donnerstag 65 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Mönchengladbach. Zudem gab es zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus.

Zwei weitere Mönchengladbacher sind laut Mitteilung des städtischen Gesundheitsamts an oder mit dem Coronavirus gestorben. Die beiden Patienten (Jahrgang 1931 und 1954) verstarben im Krankenhaus. Einer lebte vor der Erkrankung in einer Senioreneinrichtung. Beide hatten Vorerkrankungen. Seit Beginn der Pandemie sind 137 Menschen in Mönchengladbach an oder mit Covid-19 gestorben.