Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 7. September) : Zwei neue positive Nachweise am Montag

Zwei neue positive Nachweise am Montag

54 Personen sind am Montag, 7. September, in Mönchengladbach noch mit dem Coronavirus infiziert. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Mönchengladbach Die Zahlen der akut mit dem Coronavirus infizierten Mönchengladbacher ist am Montag, 7. September, (Stand: 8 Uhr) auf 54 gesunken. Zwei neue positive Tests verzeichnete das Gesundheitsamt der Stadt an diesem Tag.

Insgesamt sind im Vergleich zum Vortag also sechs Personen weniger mit dem Virus infiziert.

Von den 998 seit März infizierten Bürgern sind 894 inzwischen wieder gesund. Auch die Zahl der Einwohner in Qarantäne ist weiter gesunken. So dürfen 324 Personen ihre Wohnung aktuell nicht verlassen – zehn weniger als noch am Sonntag.