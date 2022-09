Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 23. September 2022) : Zwei Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Vitusstadt liegt unter dem Landes- und dem Bundesschnitt. (Symbolbild) Foto: dpa/Uwe Anspach

Mönchengladbach Das städtische Gesundheitsamt meldet etwas mehr als 100 Neuinfektionen. Wie sich die Corona-Lage in der Vitusstadt zum Wochenende darstellt.

959 Mönchengladbacher sind aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Freitag, 23. September 2022. Am Vortag lag der Wert mit 924 Infizierten etwas niedriger.

Seither wurden allerdings 107 neue Fälle registriert. Dem gegenüber stehen 72 Fälle, in denen die Patienten als nicht mehr infektiös gelten. Vor einer Woche lag die Zahl der infizierten Bürger mit 956 ähnlich hoch wie an diesem Freitag.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag bei 238,4 (Vortag: 241,5). Der landesweite Durchschnitt wird mit 243,4 (Vortag: 232,8) und der Bundesschnitt mit 294,7 (Vortag: 281,4) beziffert. Der Wert der Vitusstadt liegt also leicht unter dem NRW-Mittelwert.

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Freitag, 23. September 2022, 11.18 Uhr) zwei Covid-19-Patienten in Mönchengladbacher Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt. Ein Patient wird invasiv beatmet. 13 der laut Divi 79 zur Verfügung stehenden Intensivbetten sind frei. Das entspricht 16,5 Prozent. Landesweit sind 12,9 Prozent der Betten (646 von 5012) nicht belegt.

Die Hospitalisierungsrate für NRW gibt das RKI am Freitag tagesaktuell mit 4,35 an. Am Vortag lag der Wert den Angaben zufolge bei 3,97, musste durch Nachmeldungen aber auf 4,89 nach oben korrigiert werden. Der Bundesschnitt wird tagesaktuell mit 4,5 (Vortag: 4,03 gemeldet, auf 4,92 korrigiert) beziffert.

Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 97.725 Corona-Fälle bei Mönchengladbachern nachgewiesen worden. In 96.416 Fällen gelten die Betroffenen als genesen. 350 Bürger sind mit oder an Covid-19 gestorben. Am vergangenen Donnerstag hatte die Stadt zwei Todesfälle gemeldet.

(capf)