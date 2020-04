Corona-Statusbericht aus Mönchengladbach : Erneut eine Bewohnerin des Altenheims Wickrath gestorben

Mönchengladbach Im Sankt-Antonius-Haus sind jetzt bereits zehn Menschen nach einer Infektion mit dem Virus gestorben. Vor Ostern hatten mehrere Altenheime in einem dringenden Appell flächendeckende Tests in Pflegeeinrichtungen gefordert.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach hat am Dienstag den Tod einer 88-jährigen Frau gemeldet. Sie war Bewohnerin des Altenheims in Wickrath und starb an dem Corona-Virus. Innerhalb von wenigen Tagen sind nun zehn Bewohner dort gestorben, die sich zuvor mit dem neuartigen Virus infiziert haben. In einem dringenden Appell hatten mehrere Altenheime in katholischer Trägerschaft am Donnerstag Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners aufgefordert, genügend Kapazitäten bereitzustellen, damit sämtliche Bewohner von Altenpflegeeinrichtungen auf das Coronavirus getestet werden können. Darüber hinaus sollten auch „alle Mitarbeitenden in der Altenpflege in regelmäßigen Abständen einem Corona-Test unterzogen werden“, fordern die Vertreter von Heimen im Altenhilfenetzwerk Katharina.