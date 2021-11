Corona-Ausbruch in Mönchengladbach : Zehn Schnelltests im Seniorenzentrum positiv ausgefallen

Mönchengladbach Im Caritaszentrum Neuwerk sind weitere Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Diese müssen noch mittels PCR-Tests bestätigt werden. Auf andere Ergebnisse wird noch gewartet.

Bei sechs Bewohnern und vier Mitarbeitenden des Caritaszentrums Neuwerk sind die täglich durchgeführten Corona-Schnelltests positiv ausgefallen. Das teilt Georg Maria Balsen, Pressesprecher des Mönchengladbacher Caritasverbandes, am Montag auf Anfrage unserer Redaktion mit. Zur Bestätigung seien PCR-Tests durchgeführt worden, auf deren Ergebnis jetzt gewartet werden müsse. Auch die Ergebnisse der vier PCR-Tests (zwei von Mitarbeitenden und zwei von Bewohnern), die Ende vergangener Woche durchgeführt wurden, stehen am Montagmittag noch aus.

Vorangegangen war ein Corona-Ausbruch in dem Neuwerker Altenheim: Bis Freitag waren bei 28 Bewohnern und acht Mitarbeitenden eine Infektion nachgewiesen worden. Zwei Personen – beide waren bereits in palliativer Versorgung – sind mit Corona gestorben. Sollten sich die zehn per Schnelltests nachgewiesenen Infektionen bestätigen, steigt die Zahl der Corona-Fälle in dem Seniorenzentrum auf 46 (34 Bewohner und zwölf Mitarbeitende).