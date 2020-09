Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 28. September) : Zehn neue positive Nachweise am Montag

Mönchengladbach Zehn weitere Menschen aus Mönchengladbach sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilt die Stadt Mönchengladbach am Montag, 28. September, mit. Auch die Zahl der Quarantäne-Fälle ist gestiegen.

Davon sind 994 Personen bereits genesen – fünf mehr als noch am Vortag. Die Zahl der Mönchengladbacher in Quarantäne stieg von 411 am Sonntag auf 462 Personen am Montag. Drei davon liegen im Krankenhaus. Neu angesteckt haben sich innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner 12,2 Mönchengladbacher.