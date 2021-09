Corona-Zahlen in Mönchengladbach (Mittwoch, 22. September) : Drei Personen müssen invasiv beatmet werden

In den vergangenen sieben Tagen sind in Mönchengladbach 186 Corona-Fälle nachgewiesen worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Matthias Balk

Mönchengladbach Zwar sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach kontinuierlich. Auf die Zahl der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen hat das wenig Auswirkung.

524 Personen sind in Mönchengladbach nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Mittwoch, 22. September (Stand: 9 Uhr). Seit dem Vortag sind 35 neue Nachweise von Covid-19-Fällen bestätigt worden. In Quarantäne befinden sich derzeit 810 Gladbacher (Vortag: 798 Personen).

Die sinkenden Infektionszahlen – vor zweieinhalb Wochen war die Inzidenz doppelt so hoch – haben bisher aber kaum Auswirkungen auf die Lage der Intensivstationen Gladbacher Krankenhäuser. Laut Divi-Intensivregister (Stand: Mittwoch, 22. September, 9 Uhr) werden dort fünf Covid-19-Patienten behandelt. Drei Personen müssen invasiv beamtet werden. Zum Vergleich: An den Vortagen wurden bereits fünf Corona-Patienten in den Kliniken intensivmedizinisch behandelt und zwei invasiv beatmet. Vor zweieinhalb Wochen, als die Inzidenz bei 143,6 lag, befanden sich indes vier Corona-Patienten auf der Intensivstation; eine Person musste beatmet werden. Und zum Höhepunkt der vierten Welle (am 27. August; Inzidenz von 199,5) wurden fünf Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt und keiner beatmet.