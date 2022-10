Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 20. Oktober 2022) : Zahl der infizierten Bürger steigt weiter

Mönchengladbach Landesweit werden mehr Covid-Patienten im Krankenhaus behandelt, auf Mönchengladbacher Intensivstationen liegen sieben Infizierte. Die Werte im Überblick.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Mönchengladbach gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag mit 642,9 (Vortag: 633,7) an. Der bundesweite Durchschnitt wird mit 661,3 (Vortag: 670,5) und der Landesschnitt mit 642,2 (Vortag: 637,8) beziffert.

Die Hospitalisierungsrate in NRW gibt das RKI am Donnerstag tagesaktuell mit 11,34 an. Am Vortag wurde der Wert mit 11,23 beziffert, durch Nachmeldungen aber auf 13,52 korrigiert. Der landesweite Schnitt liegt derzeit bei 12,85 (Vortag: 12,61 gemeldet, auf 14,98 korrigiert).