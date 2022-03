Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 30. März 2022) : Zahl infizierter Bürger steigt wieder sprunghaft

Mönchengladbach Fast 600 Neuinfektionen meldet das städtische Gesundheitsamt. Wie sich das auf die wichtigsten Werte zur Pandemie-Lage auswirkt und wie die Situation in den Krankenhäusern ist.

4460 Mönchengladbacher sind aktuell nachweislich mit Corona infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Mittwoch, 30. März. Am Vortag lag die Zahl noch bei 3994. Der Sprung – immerhin einer Steigerung um 11,7 Prozent an einem Tag – ist mit den vielen Neuinfektionen zu erklären. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilt, sind 598 Corona-Fälle nachgewiesen worden – weniger als der Vorwochenwert (698 gemeldete Fälle am Mittwoch, 23. März), aber mehr als an den Vortagen (475 am Dienstag, 265 am Montag).