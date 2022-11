Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 3. November 2022) : Weniger infizierte Mönchengladbacher

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach liegt unter dem Landesschnitt. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mönchengladbach Die Stadt hat jetzt gesammelt die Corona-Zahlen für das Wochenende samt Feiertag veröffentlicht. Die Inzidenz macht einen Sprung, aber die Zahl der Erkrankten sinkt.

727 Neuinfektionen hat das städtische Gesundheitsamt am Donnerstag, 3. November 2022, gemeldet. Diese wurden im Zeitraum zwischen Samstag, 29. Oktober, und Donnerstag, 3. November, registriert. Wegen des Feiertags am Dienstag (und des damit verbundenen Brückentags in der Stadtverwaltung am Montag) hat die Stadt die Werte erst jetzt gesammelt gemeldet.

Akut infiziert sind den Angaben zufolge derzeit 1524 Mönchengladbacher. Das sind weniger als noch am Freitag (2543 Infizierte). Außerdem hat die Stadt auch die zwei Todesfälle veröffentlicht, die ein Stadtsprecher am Mittwoch bereits bestätigt hatte. Ein Patient des Geburtenjahrgangs 1939 ist im Krankenhaus und ein Patient des Jahrgangs 1929 im Altenheim gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag mit 327,6 an. Am Vortag lag der Wert mit 269,3 niedriger. Wegen der unregelmäßigen Meldung (bedingt durch den Feiertag) aber war eine Steigerung auch zu erwarten. Diese ist auch beim Bundes- (Donnerstag: 289,6; Mittwoch: 279,1) und Landesschnitt (Donnerstag: 361,5; Mittwoch: 336,3) zu beobachten – aber in geringerem Maße.

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Donnerstag, 3. November 2022, 12.18 Uhr) sieben Covid-19-Patienten in Mönchengladbacher Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt. Zwei Patienten werden invasiv beatmet. Acht der laut Divi 82 zur Verfügung stehenden Intensivbetten sind frei. Das entspricht 9,8 Prozent. Landesweit sind 11,4 Prozent der Intensivbetten (566 von 4979) nicht belegt.

Die Hospitalisierungsrate für NRW gibt das RKI am Donnerstag tagesaktuell mit 7,5 an. Am Vortag wurde der Wert mit 6,46 beziffert, durch Nachmeldungen aber nachträglich auf 8,94 nach oben korrigiert. Eine Steigerung und eine Korrektur im größeren Maße waren auch bei der Hospitalisierungsrate vor dem Hintergrund des Feiertags zu erwarten. Die Hospitalisierungsrate gibt an, wie viele Corona-Patienten pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen im Krankenhaus behandelt werden. Der bundesweite Schnitt liegt derzeit den Angaben zufolge bei 6,67 (Vortag: 5,92 gemeldet, auf 7,75 korrigiert).

Seit Beginn der Pandemie sind 105.679 Corona-Fälle bei Mönchengladbachern nachgewiesen worden. In 103.794 Fällen gelten die Betroffenen als nicht mehr infektiös. 361 Bürger sind mit oder an Covid-19 gestorben.

(capf)