Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 19. November) : Zahl der Todesfälle steigt auf 65

663 Mönchengladbacher sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Foto: dpa/Marco Alpozzi

Mönchengladbach In Mönchengladbach ist eine weitere Person an dem Coronavirus gestorben, meldet die Stadt am Donnerstag, 19. November. Neu infiziert haben sich seit dem Vortag 54 Bürger der Stadt.

Die Gesamtzahl der Mönchengladbacher, die mit dem Coronavirus infiziert sind, ist am Donnerstag um 16 auf 663 gesunken. Seit dem Vortag sind 54 positive Nachweise hinzugekommen, teilt die Stadt mit.

Die Zahl der Todesopfer ist am Donnerstag auf 65 gestiegen. Laut Gesundheitsamt ist ein Patient (Jahrgang 1950) im Krankenhaus an Covid-19 gestorben. Damit sind insgesamt 51 Mönchengladbacher an Covid-19 gestorben, 13 verstarben mit Covid-19. Eine weitere Person war zwar infiziert, die Todesursache ist laut Stadt aber noch ungeklärt.

Seit März sind in Mönchengladbach insgesamt 3046 Personen positiv getestet worden. Im Vergleich zum Vortag gelten 69 weitere Mönchengladbacher als wieder gesund. Insgesamt sind 2318 Personen genesen. In Quarantäne befinden sich 1064 Personen (Vortag: 1023), davon werden 53 im Krankenhaus behandelt.