Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 4. Januar 2022) : Mittlerweile 115 Omikron-Fälle nachgewiesen

Laut Robert-Koch-Institut sind in den vergangenen sieben Tagen 429 Corona-Fälle nachgewiesen worden. (Symbolbild) Foto: dpa-tmn/Moritz Frankenberg

Mönchengladbach Die als besonders ansteckend geltende Virusvariante greift weiter um sich. Zudem meldet das Gesundheitsamt einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19.

Ein nachweislich mit Corona infizierter Mönchengladbacher des Geburtenjahrgangs 1963 ist im Krankenhaus gestorben. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Dienstag, 4. Januar. Es ist der 274. Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 seit Beginn der Pandemie im März 2020.

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Dienstag, 15.15 Uhr) zehn Covid-19-Patienten in Mönchengladbacher Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt. Acht Patienten werden invasiv beatmet. Elf der insgesamt 82 zur Verfügung stehenden Intensivbetten für Erwachsene sind frei. Der Anteil der Covid-19-Patienten an diesen 82 Betten liegt bei 12,2 Prozent.

Die Hospitalisierungsrate für NRW gibt das RKI mit 2,53 an. Am Vortag wurde ein Wert von 2,61 gemeldet und nachträglich auf 3,05 korrigiert. Im vergangenen Monat ist der Wert insgesamt gesunken. Am 4. Dezember wies das RKI die Hospitalisierungsinzidenz für NRW mit 4,1 aus und korrigierte den Wert schließlich nach oben auf 8,98. Der aktuelle Bundesschnitt liegt bei 3,12.