Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 20. November) : Zahl der Neunifektionen steigt wieder stark an

Zahl der Neunifektionen steigt wieder stark an

Das Gesundheitsamt vermeldete für Mönchengladbach am Freitag 115 Neuinfektionen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Mönchengladbach Die Stadt meldet am Freitag 115 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Mönchengladbach steigt auf 190.

Die Zahl der akut Corona-Infizierten ist am Freitag laut Gesundheitsamt in Mönchengladbach auf 724 (Vortag: 663) Personen gestiegen. Im Vergleich zum Vortag sind 115 neue Nachweise hinzugekommen. Am Donnerstag hatte das Gesundheitsamt noch 54 Neuinfektionen gemeldet. Laut Stadtsprecher Dirk Rütten gab es keinen einzelnen konkreten Anlass für den Sprung bei den Zahlen.