Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 17. August 2022) : Zahl der Infizierten wieder gestiegen

Am Mittwoch, 17. August, waren 1644 Bürger in Mönchengladbacher nachweislich mit Covid-19 infiziert. Foto: dpa/Marijan Murat

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt meldet für Mönchengladbach 330 Neuinfektionen. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz liegt höher als am Vortag. Die Werte im Überblick.

1644 Mönchengladbacher sind aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Mittwoch, 17. August 2022. Am Vortag lag der Wert mit 1494 noch niedriger. Seitdem wurden 330 Neuinfektionen von der Stadt registriert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Vitusstadt ist ebenfalls gestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt den Wert am Mittwoch mit 447,5 (Vortag: 423,6) an. Der bundesweite Durchschnitt liegt derzeit bei 311,8 (Vortag: 313,6) und der Landesschnitt bei 392,7 (Vortag: 392,5). Die höchste Inzidenz in NRW hat Düren mit 748,7, den niedrigsten Wert weist Olpe mit 192,7 auf.