Corona-Zahlen in Mönchengladbach (Sonntag, 19. September) : Zahl der Corona-Infizierten sinkt weiter

Corona-Zahlen in Mönchengladbach (Sonntag, 19. September)

Das Gesundheitsamt in Mönchengladbach verzeichnete 85 Neuinfektionen am Wochenende. Foto: dpa/Oliver Berg

Mönchengladbach

(RP) Der Abwärtstrend bei den Corona-Infektionen setzt sich fort: Nach Angaben der Stadt sind aktuell 539 Personen in Mönchengladbach mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert. Am Freitag waren es 557 Infizierte. Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach verzeichnete am Wochenende 85 neue positive Nachweise. Der Inzidenzwert für Gladbach liegt bei 78,2 und damit noch leicht über dem NRW-Wert von 77,8 und dem Wert für das Bundesgebiet von 74,7.