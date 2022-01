Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 11. Januar 2022) : Etliche Neuinfektionen, aber weniger Infizierte

Laut Robert-Koch-Institut sind in den vergangenen sieben Tagen 879 Corona-Fälle bei Mönchengladbachern nachgewiesen worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Matthias Balk

Mönchengladbach Die Fall-Zahlen gehen langsam zurück, was auch in der Sieben-Tage-Inzidenz abzulesen ist. Bei einem Fünftel der Neuinfektionen ist die Virusvariante Omikron nachgewiesen worden.

71 neue Corona-Fälle hat das städtische Gesundheitsamt am Dienstag, 11. Januar, für Mönchengladbach gemeldet. Das sind zwar mehr als am Vortag (27 Neuinfektionen am Montag) und am selben Tag vor einer Woche (45 Neuinfektionen am Dienstag, 4. Januar). Gleichwohl sinkt die Zahl der akut infizierten Mönchengladbacher auf 1005 (Vortag: 1245).

Das Robert-Koch-Institut (RKI) weist die tagesaktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für Mönchengladbach am Dienstag mit 338,5 aus. Der Wert ist also leicht gesunken (Inzidenz von 341,6 am Montag). Der bundesweite Durchschnitt liegt laut RKI bei 387,9. In NRW sind in den vergangenen sieben Tagen 381,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner identifiziert worden. Derzeit weist das RKI für drei NRW-Städte eine Inzidenz von über 600 aus: für Solingen (612,5), Wuppertal (652,1) und Düsseldorf (674,9).

Nach Angaben der Stadt sind mittlerweile insgesamt 315 Omikron-Fälle bei Mönchengladbachern nachgewiesen worden – davon 179 in den vergangenen sieben Tagen. Das Landeszentrum Gesundheit (LZG) weist die Sieben-Tage-Fallzahl von Mönchengladbach mit 879 aus. Heißt: Etwa jede Fünfte Neuinfektion der vergangenen Woche geht auf die als besonders ansteckend geltende Virusvariante Omikron zurück.

In Quarantäne befinden sich nach Angaben des städtischen Gesundheitsamts derzeit 1462 Mönchengladbacher (Vortag: 1822).

Laut Divi-Intensivregister liegen aktuell (Stand: Dienstag, 11. Januar, 13.15 Uhr) 14 Corona-Patienten auf Mönchengladbacher Intensivstationen. Neun davon werden invasiv beamtet. Am Vortag meldete Divi zur ähnlichen Tageszeit noch 13 Covid-Patienten (davon sieben intubiert) in intensivmedizinischer Behandlung. Den Angaben nach sind derzeit 13 der insgesamt 82 zur Verfügung stehenden Intensivbetten (für Erwachsene) in Mönchengladbach frei.

Die Hospitalisierungsrate für NRW gibt das RKI am Dienstag mit 2,81 an. Der Wert sinkt also wieder allmählich. Am Vortag meldete das RKI tagesaktuell einen Wert von 2,93, der mittlerweile auf 3,45 korrigiert wurde. Die Hospitalisierungsrate gibt die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Covid-19-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche an. Bundesweit liegt der Wert derzeit bei 3,34 (Vortag: 3,37 gemeldet und auf 3,96 korrigiert).

Seit Beginn der Pandemie sind 20.660 Corona-Fälle bei Mönchengladbachern nachgewiesen worden. 19.376 Personen gelten als nicht mehr infektiös. Kostenpflichtiger Inhalt 279 Bürger sind mit oder an Covid-19 gestorben.

