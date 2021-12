Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 30. Dezember 2021) : Zahl der akut Infizierten sinkt weiter

Laut Robert-Koch-Institut sind in den vergangenen sieben Tagen in Mönchengladbach 321 Corona-Fälle nachgewiesen worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Mönchengladbach Trotz 68 Neuinfektionen innerhalb eines Tages sind weniger Mönchengladbacher akut mit dem Virus infiziert. Der Überblick, wie es um die anderen Kennziffern steht.

Den Nachweis von 68 neuen Corona-Fällen meldet das städtische Gesundheitsamt am Mittwoch, 30. Dezember (Stand: 9 Uhr). Damit sind derzeit 783 Mönchengladbacher nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Am Vortag waren es noch 828, vor einer Woche 987 (am 23. Dezember) und vor zehn Tagen sogar bei 1104 (am 20. Dezember).