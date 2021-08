Corona-Zahlen für Mönchengladbach (19. August) : Zahl der Infizierten sinkt erstmals seit mehr als einem Monat

207 Corona-Infektionen sind laut Robert-Koch-Institut in den vergangenen sieben Tagen in Mönchengladbach nachgewiesen worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Mönchengladbach Trotz weiterer Neuinfektionen ist die Gesamtzahl der aktuellen Corona-Fälle gesunken. Die Inzidenz in Mönchengladbach fällt ebenfalls ab – steigt aber in NRW.

28 Neuinfektionen meldet das städtische Gesundheitsamt am Donnerstagmorgen für Mönchengladbach. Aktuell sind 459 Personen infiziert. Damit deutet sich eine Kehrtwende an. Denn erstmals seit mehr als einem Monat ist die Zahl der aktuell Infizierten gesunken. Soll heißen: Von Mittwoch auf Donnerstag rutschten mehr Menschen ins den Status „genesen“ als sich Personen neu infiziert haben. Am Mittwoch waren noch 462 Gladbacher infiziert.