Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 27. August) : Sieben-Tage-Inzidenz kratzt an der 200er-Marke

In der vergangenen Woche sind in Mönchengladbach 518 Corona-Fälle bekannt geworden. (Symbolbild) Foto: dpa/Matthias Bein

Mönchengladbach Die Inzidenz von drei Städten in Deutschland liegt über 200. In Mönchengladbach ist der Wert knapp darunter. Eine Handvoll Covid-19-Patienten wird in der Stadt intensivmedizinisch behandelt.

84 Neuinfektionen meldet das städtische Gesundheitsamt für Mönchengladbach am Freitagmorgen (Stand: 9 Uhr). Die Zahl der aktuellen Corona-Fälle steigt damit auf 792. 1434 Personen befinden sich aktuell in Quarantäne (Vortag: 1488).

In den vergangenen sieben Tagen sind laut Robert-Koch-Institut (RKI) 518 Corona-Infektionen in Mönchengladbach nachgewiesen worden. Die Wochen-Inzidenz liegt damit bei aktuell 199,5. Das ist der vierthöchste Wert in Deutschland. In NRW weisen Wuppertal (Inzidenz von 238,3) und Leverkusen (224,5) höhere Zahlen auf. In Bayern die Stadt Rosenheim (201,3). Den niedrigsten Wert in NRW hat der Kreis Soest mit 59,1.

Bundesweit liegt der Durchschnitt der Sieben-Tage-Inzidenz bei 70,3, in NRW bei 125,3. Den nächsthöchsten Wert weist das Saarland mit im Schnitt 77,1 auf.

Zurück nach Mönchengladbach: In den hiesigen Krankenhäusern werden laut Divi-Intensivregister (Stand: 9 Uhr) aktuell fünf Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt. Keine dieser Personen muss invasiv beatmet werden. 19 der insgesamt 83 Intensivbetten sind frei.

Seit Beginn der Pandemie (im März 2020) sind in Mönchengladbach insgesamt 12.243 Corona-Fälle nachgewiesen worden. 11.217 Personen gelten als nicht mehr infektiös, 234 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus verstorben.

(RP)