Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 11. November 2021) : Wieder viele Neuinfektionen – Inzidenz steigt leicht

In den vergangenen sieben Tagen sind in Mönchengladbach 379 Corona-Fälle nachgewiesen worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mönchengladbach Der Sieben-Tage-Wert in Mönchengladbach liegt unter dem Durchschnitt. Die Zahl der Covid-19-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung steigt weiter.

89 Neuinfektionen meldet das städtische Gesundheitsamt am Donnerstag, 11. November 2021 (Stand: 10 Uhr). Das sind weniger als am Vortag (96 Fälle), aber deutlich mehr als in den vergangenen Wochen täglich gemeldet wurden. Aktuell infiziert sind nach Angaben der Stadt 615 Mönchengladbacher (Vortag: 586). In Quarantäne befinden sich 753 Personen (Vortag: 704).