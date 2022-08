Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 18. August 2022) : Weniger Neuinfektionen in der Vitusstadt

Weniger Neuinfektionen in der Vitusstadt

In Mönchengladbach wurden am Donnerstag, 18. August, insgesamt 231 Neuinfektionen nachgewiesen. Foto: dpa/Kira Hofmann

Mönchengladbach Im Vergleich zum Vortag ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag, 18. August, in Mönchengladbach leicht gestiegen. Die Werte für die Stadt im Überblick.

1790 Mönchengladbacher sind aktuell nachweislich mit Corona infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Donnerstag, 18. August. Am Vortag (Mittwoch) lag der Wert mit 1644 und am Dienstag mit 1494 niedriger.