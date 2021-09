Coronazahlen aus Mönchengladbach (Sonntag, 12. September 2021) : Weniger aktuell Infizierte, aber höhere Inzidenz

Mönchengladbach Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach liegt erneut über dem Durchschnittswert in Nordrhein-Westfalen. Erfreulicher war übers Wochenende hingegen die Entwicklung der Zahl der aktuell Infizierten.

106 neue Infektionen mit dem Coronavirus sind dem Gesundheitsamt in Mönchengladbach zwischen Freitag und Sonntagmorgen bekannt geworden. Diese Fälle trugen dazu bei, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt seit Freitag leicht von 104 auf 106,3 am Sonntagmorgen stieg. Den NRW-Durchschnittswert bezifferte das Landeszentrum Gesundheit mit 100,8. Die Zahl der aktuell Infizierten sank von 770 am Freitag auf 718 am Sonntag. Inzwischen sind auch wieder weniger Menschen in Quarantäne als noch Ende vergangener Woche: Sonntag in der Früh waren es laut Gesundheitsamt 1579, am Freitag waren es noch 1658 gewesen. nsgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie nach Kenntnis des Gesundheitsamtes 13.058 Mönchengladbacher mit dem Coronavirus angesteckt. Auf den Intensivstationen der Mönchengladbacher Krankenhäuser wurden laut Divi-Intensivregister am Sonntagvormittag vier Covid-Patienten behandelt, keiner davon wurde invasiv beatmet. Von 82 für Erwachsene verfügbaren Intensivbetten waren zwölf frei.