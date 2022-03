Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 28. März 2022) : Zum Wochenstart wieder wenige Neuinfektionen gemeldet

Mönchengladbach Die Zahl der nachweislich infizierten Mönchengladbacher sinkt. Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt über 1200. Die wichtigsten Werte im Überblick.

Den Nachweis von 265 neuen Corona-Fällen hat das städtische Gesundheitsamt am Montag, 28. März, gemeldet. Das sind mehr als noch vor genau einer Woche (167 am Montag, 21. März, gemeldete Corona-Fälle), aber weniger als an den übrigen Tagen der Vorwoche (348 am Dienstag, 698 am Mittwoch, 687 am Donnerstag, 619 am Freitag und 907 am Sonntag). Dass zu Beginn der Woche die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen geringer ist als zur Mitte und zum Ende der Kalenderwoche ist nichts Besonderes und seit einiger Zeit zu beobachten.