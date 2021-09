Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 14. September) : Nur zwölf Neuinfektionen innerhalb eines Tages

In den vergangenen sieben Tagen sind in Mönchengladbach 283 Corona-Infektionen nachgewiesen worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mönchengladbach Die Sieben-Tage-Inzidenz ist seit mehreren Tagen auf gleichbleibendem Niveau. Auch die Zahl der Covid-19-Patienten auf der Intensivstation bleibt niedrig.

669 Menschen in Mönchengladbach sind aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Dienstagmorgen (Stand: 9 Uhr). Neu identifiziert worden sind zwölf Neuinfektionen. Am Vortag waren es gerade einmal elf neue Corona-Fälle. Zum Vergleich: Über das Wochenende meldete das Gesundheitsamt 106 neue Nachweise.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach steigt indes minimal an – von 107,8 am Montag auf 109,0 am Dienstag. Der bundesweite Durchschnitt liegt bei 81,1; der Landesschnitt bei 99,4.

Aktuell befinden sich in Mönchengladbach 1338 Personen in Quarantäne (Vortag: 1458). Laut Divi-Intensivregister werden derzeit (Stand: Dienstag, 9 Uhr) vier Covid-19-Patienten in Mönchengladbacher Kliniken intensivmedizinisch behandelt. Keiner der Patienten muss invasiv beatmet werden. Zwölf der insgesamt 71 Intensivbetten sind frei.

Seit Beginn der Pandemie (im März 2020) sind insgesamt 13.081 Corona-Fälle in Mönchengladbach bestätigt worden. 12.176 Personen gelten als nicht mehr infektiös, 236 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Der jüngste Todesfall liegt etwa zwei Wochen zurück.

(RP)