Corona in Mönchengladbach (Mittwoch, 4. November) : Seniorin stirbt an Covid-19

Das Gesundheitsamt registrierte 38 Neuinfektionen. Foto: dpa/Oliver Berg

Mönchengladbach Die Pandemie hat in Mönchengladbach ein weiteres Todesopfer gefordert: In einem Krankenhaus ist eine Patientin an Covid-19 gestorben.

Damit stieg die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mönchengladbach auf 55. Nach Angaben der Stadt starben 42 davon an Covid-19, 13 mit Covid-19. Das jüngste Opfer der Pandemie gehörte laut Stadt dem Geburtsjahrgang 1931 an.

Bis 8 Uhr registrierte das Gesundheitsamt 38 Neuinfektionen. 483 (Vortag: 494) Personen in der Stadt galten aktuell als infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug 141,4. Unter den 1208 Personen, die sich am Morgen in Quarantäne befanden, waren 54 Infizierte, die in Krankenhäusern behandelt wurden. Davon wurden laut Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) 19 intensivmedizinisch behandelt und von diesen 19 wiederum 12 invasiv beatmet. Fast 20 Prozent der derzeit vorgehaltenen Intensivbetten in der Stadt waren demnach mit Covid-19-Patienten belegt. Zehn Intensivbetten waren am Vormittag noch frei. Die Krankenhäuser haben jüngst erklärt, dass sie den derzeitigen Bestand an Intensivbetten bei Bedarf aufstocken können.

(hh)