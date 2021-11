Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 17. November 2021) : Weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19

In den vergangenen sieben Tagen ist bei 442 Mönchengladbachern eine Covid-19-Infektion nachgewiesen worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Mönchengladbach Den zweiten Tag in Folge meldet das Gesundheitsamt Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Mehr als ein Fünftel der Intensivbetten sind mit Covid-19-Patienten belegt. Die Zahlen im Überblick.

Eine mit Corona infizierte Patientin (Jahrgang 1947) ist im Krankenhaus gestorben. Das teilt das städtische Gesundheitsamt am Mittwoch, 17. November 2021, mit. Bei der Frau seien Vorerkrankungen bekannt gewesen, heißt es in der Meldung. Es ist der neunte Todesfall im Zusammenhang mit Corona im November. Am Dienstag (16. November) hatte die Stadt den Tod einer mit Corona infizierten Patientin bekannt gegeben. Am Sonntag (15. November) berichtete die Stadt von drei Todesfällen im Zusammenhang mit Corona. Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 251 Mönchengladbacher an oder mit Covid-19 gestorben.

Weiter meldet das Gesundheitsamt den Nachweis von 62 Neuinfektionen seit dem Vortag. Das sind mehr als am Dienstag (25 Neuinfektionen) und Mittwoch (31), aber weniger als noch vor einer Woche (96 am Mittwoch, 10. November). Die Zahl der aktuell infizierten Mönchengladbacher steigt somit auf 806 (Vortag: 771). In Quarantäne befinden sich 953 Personen (Vortag: 923).

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt derweil rapide ab. Von 188,7 am Dienstag auf 170,2 am Mittwoch. Der bundesweite Durchschnitt liegt bei 319,5 und der NRW-Schnitt bei 183,0. Der Sieben-Tage-Wert in Mönchengladbach ist damit unterdurchschnittlich niedrig. Übrigens: Der Landkreis mit der höchsten Inzidenz in NRW ist Minden-Lübbecke (Inzidenz von 288,5). Den bundesweiten Negativrekord hält der sächsische Landkreis Meißen (Inzidenz von 1304,5).

Laut Divi-Intensivregister (Stand: Mittwoch, 17. November, 10.15 Uhr) befinden sich aktuell 18 Covid-19-Patienten in Mönchengladbacher Kliniken in intensivmedizinischer Behandlung. Sechs davon werden invasiv beatmet. Sechs der insgesamt 83 verfügbaren Intensivbetten sind aktuell frei. Der Anteil der Covid-19-Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten liegt bei 21,95 Prozent.

Seit Beginn der Pandemie (im März 2020) sind in Mönchengladbach insgesamt 15.522 Corona-Infektionen nachgewiesen worden. 14.465 Personen gelten als nicht mehr infektiös.

(capf)