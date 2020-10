Corona-Zahlen in Mönchengladbach (Dienstag, 20. Oktober) : Weitere Person stirbt an Corona

Die Zahl der Corona-Patienten im Krankenhaus ist deutlich angestiegen. Foto: dpa/Jens Büttner

Mönchengladbach In Mönchengladbach ist eine weitere Person am Coronavirus verstorben, teilt das städtische Gesundheitsamt am Dienstag, 20. Oktober, mit. Auch kamen deutlich mehr Corona-Patienten ins Krankenhaus.

Die Zahl der Corona-Opfer aus Mönchengladbach ist auf insgesamt 52 angestiegen. Die Stadt meldete am Dienstag, dass eine Person (Jahrgang 1943) an Covid-19 verstorben ist. Damit sind in Mönchengladbach bisher 39 Personen an Covid-19 und 13 Personen mit Covid-19 verstorben.

Das städtische Gesundheitsamt meldet außerdem deutlich mehr Corona-Patienten in den Krankenhäusern. Die Zahl stieg innerhalb eines Tages von zwei auf 13. Mit den Patienten, die wegen eines infizierten Arztes vorsorglich isoliert wurden, stehe diese Zahl nicht im Zusammenhang, sagte Stadtsprecher Dirk Rütten.

Insgesamt sind in Mönchengladbach aktuell 141 Personen mit dem Coronavirus infiziert (Stand: 9 Uhr). Seit dem Vortag gibt 16 neue positive Nachweise.

Seit März wurde das Virus bei 1326 Personen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind 1133 Personen bereits genesen.

Laut Mitteilung der Stadt befinden sich aktuell 684 Personen (Vortag: 682) in Quarantäne, davon werden 13 im Krankenhaus behandelt.

Der kritische Wert von 50 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner ist am Dienstagmorgen noch nicht erreicht. Er liegt um 9 Uhr knapp darunter bei 49,0.

(RP/are)