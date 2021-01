Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 5. Januar) : Zwei weitere Corona-Todesfälle und sechs Neuinfektionen

Mönchengladbach Die Zahl der Corona-Toten ist am Dienstag, 5. Januar, auf 131 gestiegen. Zwei weitere Mönchengladbacher sind im Zusammenhang mit der Corona-Infektion gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Dienstag unter die Hundertmarke gesunken.

Nach Mitteilung der Stadt bestätigte das Gesundheitsamt zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Ein Patient (Jahrgang 1935) verstarb im Krankenhaus. Eine Pflegeeinrichtung ist nicht betroffen. Eine weitere Person (Jahrgang 1924) verstarb in einem Seniorenheim. Beide hatten Vorerkrankungen. Seit Beginn der Pandemie verstarben 131 Menschen an oder mit Covid-19 in Mönchengladbach.